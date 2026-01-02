Proposta di matrimonio in commissariato dopo ritrovamento dell' anello rubato

Una vicenda iniziata con il timore di un furto e il ritrovamento di un anello rubato si è conclusa in modo inaspettato, con una proposta di matrimonio in un locale insolito come il commissariato. Un episodio che dimostra come anche le situazioni più imprevedibili possano portare a momenti significativi e inattesi.

Una storia cominciata con la paura e la frustrazione per un furto si è conclusa con una proposta di matrimonio fatta in un luogo insolito. Una vicenda, riferita da Ansa, che tocca Verona solo marginalmente e che è avvenuta a Milano lunedì scorso, 29 dicembre.Alla stazione centrale del capoluogo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

