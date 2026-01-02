Pronostico Nizza-Strasburgo | terza di fila per scacciare la paura

Nizza e Strasburgo si affrontano nella diciassettesima giornata di Ligue 1, in una partita programmata per sabato alle 19. Qui troverai informazioni su diretta tv, statistiche, probabili formazioni e il nostro pronostico, per offrire un'analisi chiara e accurata di questa sfida.

Nizza-Strasburgo è una partita della diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Deve incredibilmente guardarsi alle spalle il Nizza, tredicesimo in classifica, e a soli cinque punti dalla zona retrocessione. Una squadra, quella rossonera, che negli ultimi mesi ha vissuto dei momenti complicati anche se, nell'ultimo match del 2025, è arrivata una vittoria contro il St. Etienne, in Coppa, che ha dimostrato che parliamo comunque di una squadra viva.

Pronostico Nizza vs Strasburgo – 3 Gennaio 2026 - Strasburgo apre la giornata di Ligue 1 del 3 Gennaio 2026 alle 19:00 all’Allianz Riviera. news-sports.it

Ligue 1, Nizza e Strasburgo si annullano: finisce 0-0, Dante espulso nella ripresa - 0 il big match di questo sabato di Ligue 1, che vedeva Nizza e Strasburgo lottare per la zona Champions League. m.tuttomercatoweb.com

Nizza, UFFICIALE: Puel è il nuovo allenatore https://www.calciostyle.it/esteri/ligue1/nizza-ufficiale-puel-e-il-nuovo-allenatorefsp_sid=1823347 di Alessio Grossi - facebook.com facebook

