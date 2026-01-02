Pronostico Monaco-Lione | l’anno nuovo col sorriso

La sfida tra Monaco e Lione, valida per la diciassettesima giornata di Ligue 1, si disputerà sabato alle 17. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le statistiche e le ultime notizie per offrire un pronostico equilibrato e obiettivo, nel rispetto di un approccio sobrio e informativo. Una partita importante nel cammino delle due squadre verso obiettivi stagionali, da seguire con attenzione.

Monaco-Lione è una partita della diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Sei partite di fila in trasferta in campionato e nessuna vittoria. Il Lione di Paulo Fonseca che dopo aver scontato la squalifica il mese scorso è tornato in panchina, non riesce a imprimere alla propria stagione un buon passo. Almeno quando gioca lontano dai propri tifosi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Monaco, che sogna di avvicinarsi a questa squadra, invece nell’ultima dell’anno in casa ha fatto il colpaccio contro il Psg. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Monaco-Lione: l’anno nuovo col sorriso Leggi anche: Pronostico Monaco-Tolosa: primo sorriso per il nuovo tecnico Leggi anche: Nextra Napoli Women Basketball chiude l’anno col sorriso: battuta la Rummo Samnium Benevento La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pronostico Monaco vs Lione – 3 Gennaio 2026 - Lione del 3 Gennaio 2026 alle 17:00 allo Stadio Louis II promette una sfida di grande interesse in Ligue 1. news-sports.it

Monaco-Lione, sfida di prestigio in Ligue 1. I pronostici di Netwin - I monegaschi sono in crisi e momentaneamente fuori dalle coppe, il Lione sogna l’aggancio alla Champions League. pressgiochi.it

Roma-Genoa, proviamo a dar ragione al figliol "prodigio" Il Romanista (D.Lo Monaco) Ci sono i rossoblù, in panchina l’uomo che voleva far grande i giallorossi. È la prima volta che DDR entra da avversario nello stadio che lo ha fatto grande Magari sbaglierà - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.