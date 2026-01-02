Il 1° marzo 2026, a Carlisle, si affrontano Carlisle United e Wealdstone in una sfida valida per la Lega Nazionale. La partita, con pronostico favorevole al team di casa, rappresenta un’occasione importante per il Carlisle per mantenere vive le speranze di qualificazione agli spareggi. La sfida si svolgerà in un contesto di equilibrio e determinazione, con entrambe le squadre intenzionate a conquistare punti fondamentali.

Sito inglese: Concorrenza: Lega Nazionale Mercato: Vince il Carlisle United Probabilità: 12 @BetUS Cercando semplicemente di prolungare la carica per gli spareggi sabato pomeriggio, Carlisle darà il benvenuto a Wealdstone in Cumbria questo fine settimana. A partire dai padroni di casa, che hanno perso lo status di League Two la scorsa stagione, non è un segreto che il Carlisle questa volta abbia intenzione di prenotare un ritorno immediato in quarta divisione. Visti l’ultima volta che hanno chiuso il 2025 con una grintosa vittoria per 1-0 in casa contro il Morecambe, gli uomini di Mark Hughes sono seduti saldamente al posto di guida per timbrare un biglietto per gli spareggi quest’anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pronostico in formato ridotto: Carlisle United vs Wealdstone – 01/03/26

