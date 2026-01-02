Pronostico Cagliari-Milan | in Sardegna la vittoria manca da due anni e mezzo

Il match tra Cagliari e Milan, valido per la diciottesima giornata di Serie A, si disputa venerdì alle 20:45 in Sardegna. I sardi non conquistano una vittoria contro il Milan da oltre due anni e mezzo. In questa occasione, analisi delle statistiche, probabili formazioni e modalità di visione sono disponibili per seguire l'incontro.

Cagliari-Milan è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il 2026 della Serie A si apre all'Unipol Domus con la sfida tra Cagliari e Milan. I sardi vanno a caccia di altri punti salvezza dopo l'importantissima vittoria nella trasferta di Torino, mentre i rossoneri si recano in Sardegna con l'obiettivo di trascorrere qualche ora in cima alla classifica, visto che in caso di vittoria sorpasserebbero momentaneamente i cugini dell'Inter.

