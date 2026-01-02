Promosso l' Abruzzo sui Livelli essenziali di assistenza sanitaria | è adempiente in tutte e tre le aree previste
Per l’anno 2024, l’Abruzzo ha confermato il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea). La regione si attesta come pienamente adempiente in tutte e tre le aree previste, garantendo così l’erogazione di servizi sanitari fondamentali ai propri cittadini. Questo risultato testimonia l’impegno della regione nel mantenere standard elevati e uniformi nell’ambito del servizio sanitario pubblico.
La Regione Abruzzo, per l’anno 2024, è pienamente adempiente sui Lea, i livelli essenziali di assistenza sanitaria. Lo fa sapere l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì riferendo dei dati ufficiali anticipati al dipartimento Sanità dal ministero della Salute e che saranno pubblicati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: D'Alfonso (Pd) sui Lea (livelli essenziali di assistenza): "Abruzzo terzultima Regione d’Italia"
Leggi anche: Sanità pubblica, più cure gratis. Aggiornati i Lea, i livelli essenziali di assistenza con esenzioni e ticket.
SANITA’: ABRUZZO ADEMPIENTE NELLE 3 AREE ASSISTENZA, VERÌ, “FRUTTO DEL LAVORO DI RIORGANIZZAZIONE” - Sulla distrettuale, valori alti si riscontrano sul tasso di ospedalizzazione in età adulta e pediatrica per diabete, scompenso cardiaco, asma e gastroenterite, a dimostrazione dell'efficienza del ... abruzzoweb.it
Gimbe, Liguria inadempiente per livelli essenziali assistenza - La Liguria e l'Abruzzo sono al penultimo posto nella classifica delle Regioni italiane sulla qualità della prevenzione sanitaria con un punteggio di 54 su 100, davanti alla Sicilia con 49 punti. ansa.it
Sanità, nel 2023 solo 13 regioni ai livelli essenziali di assistenza - Solo 13 regioni italiane raggiungono gli standard per l'erogazione delle cure essenziale garantite dal Ssn (Livelli essenziali di assistenza) gratuitamente o previo il pagamento del ticket nel 2023, ... tg24.sky.it
A Francavilla al Mare è arrivato il nuovo servizio di bike sharing: un progetto promosso dalla Regione Abruzzo, sposato da Tua e gestito da Vaimoo #Chieti #mobilitasostenibile - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.