Promosso l' Abruzzo sui Livelli essenziali di assistenza sanitaria | è adempiente in tutte e tre le aree previste

Per l’anno 2024, l’Abruzzo ha confermato il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea). La regione si attesta come pienamente adempiente in tutte e tre le aree previste, garantendo così l’erogazione di servizi sanitari fondamentali ai propri cittadini. Questo risultato testimonia l’impegno della regione nel mantenere standard elevati e uniformi nell’ambito del servizio sanitario pubblico.

