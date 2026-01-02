In questa analisi delle prestazioni recenti della Serie A, si evidenziano i protagonisti di ogni squadra. Il Milan celebra Modric, ma il vero punto di forza è Pulisic. Lautaro guida l’Inter, mentre a Napoli, McTominay si conferma una presenza fondamentale. Le pagelle di questa giornata offrono uno sguardo obiettivo sui giocatori che hanno segnato il match, sottolineando i momenti di eccellenza e le eventuali criticità delle squadre coinvolte.

Il Milan si gode Modric splendido quarantenne, ma l’asso è Pulisic. Lautaro tiene l’Inter sulle spalle, a Napoli McTominay sempre più leader. Gli emergenti: oltre al «solito» Paz, Ramon, Palestra e Atta. Fra i pali vola Svilar.. Gudmundsson, Fagioli e Comuzzo: mezza Viola è da cestinare. Gimenez puntero triste per il Diavolo, Tavares non è più la locomotiva della Lazio. Koopmeiners ancora trasparente ma il peggiore è Morata: naufragato nel Lario.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Promossi e bocciati: le pagelle della A

Leggi anche: Le pagelle di Bologna-Napoli, i top e i flop della partita: azzurri bocciati

Leggi anche: Sci alpino, i promossi e bocciati di Gurgl: Shiffrin la vittoria della conferma, Rassat quella della sorpresa. Italia dietro la lavagna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il pagellone del 2025: i voti ai protagonisti del territorio tra promossi, bocciati e fantasmi; Le pagelle della Serie B: Iemmello 7,5, da bomber a tuttocampista. Modena sciupone: 5,5; Televisione, pagelle 2025: da Maria De Filippi (8,5) a Stefano De Martino (7,5) e Gerry Scotti (8), al flop Amadeus (5). Promossi e bocciati; Le pagelle del potere - Cosa c'è nel nuovo numero de.

Televisione, le pagelle 2025: da Maria De Filippi (8,5) a Stefano De Martino (7,5) e Gerry Scotti (8), al flop Amadeus (5). Promossi e bocciati - Televisione, le pagelle ai protagonisti per il 2025: da Maria De Filippi a Gerry Scotti e Stefano De Martino fino a Carlo Conti, top e flop dell'anno. msn.com