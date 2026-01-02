Proiettili contro gli Uffici Eav

Durante la riapertura degli uffici Eav di Porta Nolana, sono stati rilevati quattro fori di proiettile sugli infissi. L’episodio è stato segnalato dagli addetti presenti, che hanno constatato i danni. Le autorità sono state prontamente informate per le verifiche del caso e per accertare eventuali responsabilità. Non si registrano feriti e le attività degli uffici proseguono regolarmente.

Quattro fori di proiettili negli infissi degli uffici EAV a Porta Nolana. A notarli alla riapertura, stamane, gli addetti. Le pallottole hanno trapassato le finestre dei piani 4, 9, 11 e 12 dell'edificio. "Qualcuno si è divertito a sparare proiettili contro il nostro fabbricato" denuncia sui.

Proiettili contro gli Uffici Eav - Le pallottole hanno trapassato le finestre dei piani 4, 9, 11 e 12 dell'edifi ... napolitoday.it

Napoli, spari a Capodanno contro la sede EAV di Porta Capuana: danneggiate le finestre - Quattro proiettili sono stati sparati la notte di Capodanno contro il palazzo EAV di Porta Nolana. msn.com

Numerosi i fori lasciati dai proiettili su muri e cancelli in ferro - facebook.com facebook

