Profilo fake del sindaco | Segnalate alla piattaforma questi profili Non sono io

Da casertanews.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se sospetti che un profilo social apparentemente del sindaco sia falso, segnalarlo alla piattaforma è importante. I profili fake, che utilizzano immagini ufficiali, possono essere usati per ingannare cittadini o diffondere informazioni ingannevoli. La segnalazione aiuta a proteggere l’integrità delle comunicazioni pubbliche e a prevenire truffe o fraintendimenti. Ricorda di verificare sempre le fonti ufficiali e di diffidare da profili sospetti.

Profilo fasullo con tanto di foto del sindaco probabilmente utilizzato per raggirare ignari cittadini. E' quanto scoperto e denunciato dal sindaco di Cesa Enzo Guida.“In pochi giorni hanno creato almeno 4 profili fake. Tante persone mi segnalano questi profili, il tempo di bloccarli e ne viene. 🔗 Leggi su Casertanews.it

profilo fake del sindaco segnalate alla piattaforma questi profili non sono io

© Casertanews.it - Profilo fake del sindaco: "Segnalate alla piattaforma questi profili. Non sono io"

Leggi anche: Hackerato il profilo Facebook del sindaco: "Non sono io"

Leggi anche: Hackerato il profilo Facebook del sindaco: "Non sono io"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

profilo fake sindaco segnalateProfilo fake del sindaco: "Segnalate alla piattaforma questi profili. Non sono io" - Profilo fasullo con tanto di foto del sindaco probabilmente utilizzato per raggirare ignari cittadini. casertanews.it

Profilo fake del sindaco sui social network - "Qualcuno sta chiedendo l’amicizia con questo profilo Facebook a mio nome. ilrestodelcarlino.it

Terre Roveresche, hackerato il profilo social del sindaco Sebastianelli: «Ecco investimenti finanziari redditizi». Ma non è lui - Era cominciato tutto durante il pomeriggio di mercoledì quando numerosi residenti della zona hanno ricevuto la classica richiesta d’amicizia su Instagram da un profilo “Antonio Sebastianelli sindaco”. corriereadriatico.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.