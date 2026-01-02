Profilo fake del sindaco | Segnalate alla piattaforma questi profili Non sono io

Se sospetti che un profilo social apparentemente del sindaco sia falso, segnalarlo alla piattaforma è importante. I profili fake, che utilizzano immagini ufficiali, possono essere usati per ingannare cittadini o diffondere informazioni ingannevoli. La segnalazione aiuta a proteggere l’integrità delle comunicazioni pubbliche e a prevenire truffe o fraintendimenti. Ricorda di verificare sempre le fonti ufficiali e di diffidare da profili sospetti.

Profilo fasullo con tanto di foto del sindaco probabilmente utilizzato per raggirare ignari cittadini. E' quanto scoperto e denunciato dal sindaco di Cesa Enzo Guida."In pochi giorni hanno creato almeno 4 profili fake. Tante persone mi segnalano questi profili, il tempo di bloccarli e ne viene.

Profilo fake del sindaco sui social network - "Qualcuno sta chiedendo l’amicizia con questo profilo Facebook a mio nome. ilrestodelcarlino.it

Terre Roveresche, hackerato il profilo social del sindaco Sebastianelli: «Ecco investimenti finanziari redditizi». Ma non è lui - Era cominciato tutto durante il pomeriggio di mercoledì quando numerosi residenti della zona hanno ricevuto la classica richiesta d’amicizia su Instagram da un profilo “Antonio Sebastianelli sindaco”. corriereadriatico.it

Da qualche tempo, questa piattaforma consente la proliferazione di profili fake a mio nome. Replicano i miei contenuti e scrivono in privato proponendo affari. Non sono bastate le querele alla Polizia di Stato. Non basta la spunta “blu” aggiunta al profilo. Meta - facebook.com facebook

Stamane avevano creato un mio profilo fake su Instagram copiandomi la foto profilo e usando il mio stesso nome e cognome, con la sola aggiunta di una “a” (robboffia). Cose che capitano per l’AI a gente famosa (e invidiata) come Taylor Swift, Elon Musk o Br x.com

