Professore e scrittore era conosciutissimo | è morto Ugo Andreis

Da bresciatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Desenzano del Garda piange la scomparsa di Ugo Andreis, professore e scrittore di riconosciuto talento. Figura di spicco nel panorama culturale locale, ha dedicato la sua vita alla promozione della cultura e alla crescita della comunità. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di ricordo per tutti coloro che hanno condiviso il suo impegno e la sua passione per la cultura.

Desenzano del Garda perde una delle figure che più hanno contribuito, nel tempo, a dare anima e profondità alla vita culturale del territorio. È morto mercoledì 31 dicembre, all’età di 79 anni, Ugo Andreis, professore e scrittore molto conosciuto e apprezzato, soprattutto a Rivoltella, dove era. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

