Prof e ingegnere addio a Maurizio Truzzi | Attento agli altri

È scomparso Maurizio Truzzi, docente al «Paleocapa» per oltre quattro decenni e ingegnere di talento. Nel corso della sua carriera, ha contribuito anche al restyling della chiesa della Madonna dello Spasimo. La sua dedizione e attenzione agli altri rimarranno un esempio duraturo nel mondo dell’istruzione e dell’ingegneria. Un ricordo di un professionista che ha lasciato un’impronta significativa nel suo operato.

