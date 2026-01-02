Prof e ingegnere addio a Maurizio Truzzi | Attento agli altri
È scomparso Maurizio Truzzi, docente al «Paleocapa» per oltre quattro decenni e ingegnere di talento. Nel corso della sua carriera, ha contribuito anche al restyling della chiesa della Madonna dello Spasimo. La sua dedizione e attenzione agli altri rimarranno un esempio duraturo nel mondo dell’istruzione e dell’ingegneria. Un ricordo di un professionista che ha lasciato un’impronta significativa nel suo operato.
IL LUTTO. Per 42 anni docente al «Paleocapa», progettò il restyling della chiesa della Madonna dello Spasimo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Preghiera del mattino del 27 Novembre 2025: “Rendimi attento agli altri”
Leggi anche: SICOB, il prof. Paolo Gentileschi Presidente Eletto per il biennio 27-29 al posto del prof. Maurizio De Luca dell’Ospedale di Rovigo
«Prof» e ingegnere, addio a Maurizio Truzzi: «Attento agli altri».
«Prof» e ingegnere, addio a Truzzi: «Attento agli altri» - Per 42 anni docente al «Paleocapa», progettò il restyling della chiesa della Madonna dello Spasimo. ecodibergamo.it
Addio a Maurizio Talevi, la città in lacrime per l’ingegnere: la sua firma sugli edifici di mezza Ancona - Un portfolio di opere, quelle dell’ingegnere Maurizio Talevi, che hanno segnato il passo del rinnovamento ... corriereadriatico.it
Si spento serenamente Ennio Piccolo (professore e ingegnere) ~ di anni 75~ Ne danno il triste annuncio - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.