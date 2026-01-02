Problema Palacios il difensore si è impuntato che vuole restare a Milano L’Inter spera di cederlo

A inizio 2026, il futuro di Tomas Palacios rimane un punto centrale per l’Inter. Il club, desideroso di cederlo, sta valutando le migliori soluzioni per la sua sistemazione, mentre il giocatore si è mostrato deciso a rimanere a Milano. La situazione richiede ancora chiarimenti sulle modalità di trasferimento, ma l’obiettivo principale è trovare una collocazione adeguata per il centrocampista.

L’avvio del 2026 rappresenterà un passaggio chiave per definire il futuro di Tomas Palacios. In casa Inter l’orientamento è piuttosto chiaro: il club è intenzionato a trovargli una nuova sistemazione, resta solo da stabilire con quale formula. Parallelamente, anche l’entourage del difensore è al lavoro per valutare soluzioni alternative. Eppure, controcorrente rispetto allo scenario che si sta delineando, il giocatore continua a spingere per restare a Milano almeno fino al termine della stagione, si sarebbe addirittura impuntato. Palacios, una chiamata del suo ex club potrebbe cambiare tutto. Una posizione che sorprende anche chi gli è vicino, ma che Palacios avrebbe ribadito con decisione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

