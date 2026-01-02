Primo sbarco dell' anno a Lampedusa arrivati 30 migranti sudanesi Costo della traversata | 950 euro

A Lampedusa si è registrato il primo sbarco dell’anno di migranti, con l’arrivo di 30 sudanesi a bordo di un gommone soccorso dalla guardia di finanza. La traversata, con un costo stimato di 950 euro, si è conclusa dopo il salvataggio del mezzo di otto metri. L’evento rappresenta il primo ingresso di migranti sull’isola nel nuovo anno, sottolineando l’andamento delle attività di vigilanza e soccorso nel Mediterraneo.

Primo sbarco di migranti dell’anno a Lampedusa dove, dopo il soccorso di un gommone di otto metri da parte della motovedetta V1104 della guardia di finanza, sono giunti 30 sudanesi. Hanno riferito di essere salpati da Sorman, in Libia, dopo aver pagato 950 euro per la traversata. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola che era vuoto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

