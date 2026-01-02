Primo sbarco del 2026 a Lampedusa | giunti 30 sudanesi partiti dalla Libia

A Lampedusa si è verificato il primo sbarco del 2026: 30 migranti sudanesi provenienti dalla Libia sono stati soccorsi e accolti dopo l’intervento della motovedetta V1104 della Guardia di finanza. L’episodio segna l’inizio delle operazioni di quest’anno sulla più grande delle isole Pelagie, continuando l’attività di monitoraggio e assistenza nel Mediterraneo.

Primo sbarco dell'anno a Lampedusa dove, dopo il soccorso di un gommone di 8 metri fatto dalla motovedetta V1104 della guardia di finanza, sono giunti 30 sudanesi. I migranti hanno riferito di essere salpati da Sorman, in Libia, dopo aver pagato 950 euro per la traversata. Alcuni stranieri hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Primo sbarco del 2026 a Lampedusa: giunti 30 sudanesi partiti dalla Libia Leggi anche: Quattro sbarchi a Lampedusa: giunti 122 migranti scappati dalla Libia Leggi anche: Notte di soccorsi e sbarchi a Lampedusa: giunti in 380, anche i 70 salvati dalla ong Nadir Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Primo sbarco del 2026 a Lampedusa: giunti 30 sudanesi partiti dalla Libia. A Lazise primo punto di sbarco ufficiale del pescato del Lago di Garda. Il progetto nel Veronese per garantire il tracciamento del pesce #ANSA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.