Primo Piano sull’Autore - Festival Pianeta Donna Anna è film dell' anno

Durante la 43ª edizione di “Primo Piano sull'Autore - Festival Pianeta Donna”, diretto da Franco Mariotti, è stato annunciato il film dell’anno, “Anna”. Dopo le proiezioni al Cinema Méliès di Perugia tra novembre e dicembre, l’evento ha concluso il suo percorso con questa significativa premiazione, confermando l'importanza di valorizzare il cinema italiano e le sue eccellenze.
Dopo il successo registrato al Cinema Méliès di Perugia con le proiezioni delle opere in concorso tra novembre e dicembre, la 43a edizione di “Primo Piano sull'Autore - Festival Pianeta Donna”, diretta da Franco Mariotti, svela il suo verdetto più importante. La Giuria del concorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
