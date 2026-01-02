Primo dell’anno al caldo e soprattutto in pubblico | i vip allo scoperto sono una coppia

A inizio anno, alcune coppie di personaggi pubblici scelgono di mostrarsi in pubblico, lasciando da parte riservatezza e privacy. Questa novità segna un passo importante, andando oltre il settore musicale e toccando aspetti più personali della loro vita. La scelta di essere visibili e condividere momenti con il pubblico rappresenta una nuova fase, più autentica, per questi vip che decidono di aprire un capitolo diverso del loro percorso.

Il nuovo anno per il vip si apre con una svolta che va oltre la musica e tocca una dimensione che l’artista ha sempre protetto con attenzione. Dopo mesi di indiscrezioni e silenzi, il cantante ha scelto l’inizio del 2026 per fare un passo diverso dal solito, decidendo di condividere con il suo pubblico una notizia che riguarda la sfera più intima. Una scelta che rompe una riservatezza durata a lungo e che racconta un momento personale evidentemente sereno. Il primo segnale è arrivato il 1° gennaio, senza proclami né spiegazioni, ma con un’immagine che vale più di qualsiasi dichiarazione. Una foto pubblicata sui social mostra Rkomi accanto a Martina Cabassi, seduti su un divano, in costume, abbracciati e rilassati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

