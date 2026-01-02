Prime le molestie nel locale poi caci e spinte ai Carabinieri | 27enne arrestato in centro la notte di Capodanno

Nella notte di Capodanno a Ravenna, i Carabinieri sono intervenuti in un locale del centro a causa di un episodio di molestie e comportamenti aggressivi. Un 27enne è stato arrestato dopo aver avuto un alterco con i militari, che sono stati chiamati per calmare la situazione. L’intervento si inserisce nel contesto dei controlli e delle misure di prevenzione adottate nelle festività.

