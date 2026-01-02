Prime le molestie nel locale poi caci e spinte ai Carabinieri | 27enne arrestato in centro la notte di Capodanno
Nella notte di Capodanno a Ravenna, i Carabinieri sono intervenuti in un locale del centro a causa di un episodio di molestie e comportamenti aggressivi. Un 27enne è stato arrestato dopo aver avuto un alterco con i militari, che sono stati chiamati per calmare la situazione. L’intervento si inserisce nel contesto dei controlli e delle misure di prevenzione adottate nelle festività.
Momenti di tensione in centro nella notte di Capodanno. Poco dopo la mezzanotte del nuovo anno, a Ravenna, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso un locale del centro cittadino a seguito di una segnalazione per disturbo arrecato ai clienti.L'uomo coinvolto, un cittadino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: La lite nel locale e poi l'aggressione e le minacce ai poliziotti: arrestato Antonio Di Silvio
Leggi anche: Coppia resta tutta la notte nel centro commerciale, poi la lite e lui picchia e rapina un uomo: 16enne arrestato
Senza Colonne News. . 20 2025 Le Prime Notizie dalla Puglia con Assalto a furgone blindato sulla SS16 a Cerignola. Arrestato 26enne per molestie su bus. Discoteca di Martina Franca chiu - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.