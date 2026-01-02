Prima riunione della Commissione Comunale per la DECO

Questa mattina si è svolta la prima riunione della Commissione Comunale dedicata alla DE.CO. Un gruppo di esperti si occuperà di definire il disciplinare e di individuare i piatti e i prodotti tipici da inserire nel registro ufficiale. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze locali e promuovere la tradizione culinaria del territorio.

Tarantini Time Quotidiano Si è insediata questa mattina la Commissione Comunale di esperti che stilerà un disciplinare e individuerà piatti e prodotti tipici da inserire nel registro DE. CO., acronimo di Denominazione Comunale di origine, istituito dalla Giunta Comunale con delibera di indirizzo n.354 del 13 agosto 2025. Durante questo primo incontro la Commissione Comunale, nominata con decreto sindacale n.81 del 20 ottobre 2025, ha pianificato il lavoro e gli obiettivi, stilando un metodo condiviso d'azione e analizzando diverse proposte per la realizzazione del logo ufficiale del registro, un'attestazione di tipicità di prodotti che fanno parte del nostro patrimonio agroalimentare.

