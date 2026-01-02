Prima pagina Tuttosport Allegri | Milan quarto? Non mi basta

Nella prima pagina di Tuttosport del 2 gennaio 2026, Allegri esprime la sua opinione sul posizionamento del Milan in classifica, sottolineando che il quarto posto non rappresenta ancora il traguardo desiderato. La rassegna stampa di oggi analizza le ultime novità sul team rossonero e le possibili mosse di calciomercato, offrendo uno sguardo approfondito sulla situazione attuale del club.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 2 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. Allegri: Nkunku out, Leao ristabilito ma...". E sulle parole di Conte, Marotta, Chivu risponde così; Ricci, l'idea Juve: Allegri non lo vede e con Spalletti può rinascere. Ma il Milan per ora dice no; Vlahovic dalla Juve al Barcellona: Milan avvisato! Allegri, Gatti via solo così; Agnelli da Allegri, a San Siro per Milan-Verona: tifosi Juve scatenati sui social. Tuttosport in prima pagina: "Nkunku gol. E il Milan si rigonfia"

Tuttosport: "Gli insulti a Oriali. Allegri, solo una multa" - Con i gol di Francisco Conceiçao e Lois Openda la Juventus ha superato 2- tuttonapoli.net

Leao non è ancora al meglio. Tuttosport: "Allegri, per i botti non ti resta che Pulisic" - Rafael Leao ha ancora qualche leggero fastidio fisico da smaltire, motivo per il quale la sua presenza in campo dal primo minuto contro il Verona è tutto fuorché scontata. milannews.it

Cancelo d’oro Raspa, è derby Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 2 gennaio x.com

La prima pagina di oggi, 2 gennaio 2026 - facebook.com facebook

