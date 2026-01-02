Prima pagina Gazzetta dello Sport | Ritorna Leao Fullkrug in panchina E sul mercato tentazione Kim

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, si aggiornano le principali notizie di calcio, con particolare attenzione al ritorno di Leao, la panchina di Fullkrug e la possibile tentazione Kim sul mercato. La rassegna offre un quadro chiaro e dettagliato delle dinamiche attuali del Milan e delle novità nel calciomercato. Un punto di riferimento per gli appassionati che vogliono rimanere informati sugli sviluppi più recenti.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 2 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ritorna Leao, Fullkrug in panchina. E sul mercato tentazione Kim” Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, per Leao niente feste. Füllkrug prende il 9” Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Fullkrug non basta” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 31/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 30/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 28/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; “IL GIORNALE” * 30/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI». Gazzetta dello Sport e le parole di Zola: "Ecco perché Conte rivincerà lo scudetto" - "Nkunku, assalto turco": ecco il titolo principale della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. tuttonapoli.net

Prime pagine: “Il Diavolo addosso”; “Cancelo d’oro” - La Gazzetta dello Sport apre con il Milan, che apre il 2026 della Serie A con la sfida contro il Cagliari. gianlucadimarzio.com

Gazzetta dello Sport: "Ahi Lukaku: fuori altre tre settimane" - L’attaccante belga, 32 anni, è fermo ormai da 139 giorni e i tempi ... tuttonapoli.net

Cancelo d’oro Raspa, è derby Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 2 gennaio x.com

La prima pagina di oggi, 2 gennaio 2026 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.