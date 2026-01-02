Prima edizione del premio ’La Motta’ a Vincenzo Balzani e Antonio Petralia

È stata annunciata la prima edizione del premio ’La Motta’, dedicata a riconoscimenti di rilievo nazionale e regionale. Il professor Vincenzo Balzani, rinomato scienziato, riceve la ’Motta d’oro’, mentre Antonio Petralia, amministratore di Eurosets e ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, si aggiudica la ’Motta tricolore’. Questi premi intendono valorizzare figure di spicco legate alla cultura e al territorio, promuovendo un riconosc

Il professor Vincenzo Balzani, scienziato di fama internazionale e Antonio Petralia, amministratore delegato di Eurosets e ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, sono rispettivamente i primi vincitori de la ’ Motta d’oro ’, che premia figure di spicco a livello nazionale, e de la ’ Motta tricolore ’, assegnato a figure che esprimono un legame con il territorio regionale o comunque coi territori limitrofi a Medolla. Il riconoscimento, di nuova istituzione, è assegnato dal Comune di Medolla a coloro che con dedizione, impegno e spirito di servizio, contribuiscono in modo significativo alla crescita e al benessere della comunità locale e nazionale, rifacendosi ai valori espressi nel simbolo storico di Medolla: la motta che emerge dalle acque, la torre, il ponte, gli alberi richiamano valori come solidarietà, lavoro, buon governo, ingegno, talento, pace, giustizia, tradizioni e tutela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

