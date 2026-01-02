Prima di noi intervista al regista Daniele Luchetti e ad Andrea Arcangeli e Linda Caridi

La nuova stagione della fiction Rai si apre con "Prima di noi". La serie, in onda su Raiuno in prima serata dal 4 gennaio, racconta 60 anni di storia del nostro Paese: dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche, passando attraverso le due guerre mondiali, il boom economico, l'urbanizzazione, gli anni di piombo e le contestazioni, fino all'avvento della globalizzazione. Diretta da Daniele Luchetti, nel cast figurano Andrea Arcangeli, Linda Caridi, Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Romana Maggiora Vergano. "Prima di noi", intervista esclusiva al regista Daniele Luchetti e ad Andrea Arcangeli e Linda Caridi.

