Prima di noi intervista al regista Daniele Luchetti e ad Andrea Arcangeli e Linda Caridi

Da superguidatv.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova stagione della fiction Rai si apre con “Prima di noi”. La serie, in onda su Raiuno in prima serata dal 4 gennaio, racconta 60 anni di storia del nostro Paese: dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche, passando attraverso le due guerre mondiali, il boom economico, l’urbanizzazione, gli anni di piombo e le contestazioni, fino all’avvento della globalizzazione. Diretta da Daniele Luchetti, nel cast figurano Andrea Arcangeli, Linda Caridi, Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Romana Maggiora Vergano. “Prima di noi”, intervista esclusiva al regista Daniele Luchetti e ad Andrea Arcangeli e Linda Caridi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

prima di noi intervista al regista daniele luchetti e ad andrea arcangeli e linda caridi

© Superguidatv.it - “Prima di noi”, intervista al regista Daniele Luchetti e ad Andrea Arcangeli e Linda Caridi

Leggi anche: Prima di noi, la nuova serie di Daniele Luchetti: «La famiglia è la chiave di lettura per raccontare il nostro paese»

Leggi anche: Intervista al Noir in Festival ad Andrea Corsini regista di Ferine, in cui una donna cede al suo istinto primordi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

CASTEL DEL MONTE: ANTEPRIMA DOCUMENTARIO LE VIE DELLA LANA, CON ULTIMA INTERVISTA A DONATO MUCCIANTE; CONFIDENZA.

prima intervista regista daniele“Prima di noi”, intervista al regista Daniele Luchetti e ad Andrea Arcangeli e Linda Caridi - La nuova stagione della fiction Rai si apre con "Prima di noi". superguidatv.it

Ammazzare stanca, video intervista al regista Daniele Vicari e ai protagonisti Marchioni, Montesi e Caramazza - Un figlio che crescendo cerca di ribellarsi al suo destino criminale è al centro del film ispirato a una storia vera di Daniele Vicari, Ammazzare stanca, presentato in Spotlight al Festival di Venezia ... comingsoon.it

Daniele Barbiero premiato a Sorrento: l'intervista con il regista di Squali - Nel corso delle recenti Giornate Professionali di Cinema, l'ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) ha premiato Daniele Barbiero per il lavoro sulla sua opera prima Squali. comingsoon.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.