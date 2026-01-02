Prezzo pagamenti cambi e prova dei capi | le regole dei saldi invernali e quanto si spende

I saldi invernali, che iniziano ufficialmente il 3 gennaio in Piemonte e dal 2 gennaio in Valle d’Aosta, rappresentano un’occasione per acquistare abbigliamento e accessori a prezzi scontati. In questa guida si approfondiscono le regole relative a prezzi, modalità di pagamento, cambi e prove dei capi, offrendo informazioni utili per orientarsi durante questa periodo di acquisti.

Sabato 3 gennaio iniziano i saldi invernali in Piemonte e in tutta Italia (in Valle d'Aosta da venerdì 2 gennaio). Secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping e la spesa pro capite sarà di circa 137 euro e di 303 euro a famiglia. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Dai pagamenti ai cambi, ecco il vademecum per gli acquisti degli articoli in saldo - Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base. msn.com

