Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato importante per le famiglie e le aziende. Conoscere il costo attuale permette di monitorare le spese energetiche e pianificare eventuali risparmi. In questa guida, forniremo l’ultima quotazione del prezzo del gas, offrendo un’informazione chiara e precisa per comprendere l’andamento di questo mercato.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per famiglie e imprese, perché incide direttamente sulla bolletta del gas. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano permette di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di offerta o di fornitore. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per la tua bolletta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 2 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato relativo a Ottobre 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Prezzo gas al metro cubo oggi; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 24 dicembre 2025; Offerte per il gas a prezzo indicizzato a dicembre 2025 da 0,3080€/Smc; Metano auto 2025: prezzi regione per regione. Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... ilgiornale.it Offerte per il gas a prezzo indicizzato a dicembre 2025 da 0,3080€/Smc - Quali sono le offerte convenienti per il Gas a prezzo indicizzato a dicembre 2025: scopriamone tre interessanti per le famiglie italiane. facile.it

Gas più economico, scende sotto i 40 euro al metro cubo - Il prezzo del gas è sceso sotto i 40 euro al megawattora, con i Ttf ad Amsterdam che segnano un calo del - quotidiano.net

Quanto costa oggi un metro cubo di gas Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto costa il gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione quanto… x.com

