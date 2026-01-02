Prezzi alti e diritti calpestati Cosa c’è dietro le proteste in Iran

Da circa una settimana, le piazze dell’Iran sono teatro di proteste crescenti, spinte dall’aumento dei prezzi e dalla repressione politica. Il malcontento popolare si esprime in risposta alle condizioni economiche complicate e alle restrizioni del regime. Questi eventi evidenziano le tensioni tra la popolazione e le autorità, sottolineando le sfide di un Paese segnato da problemi economici e sociali persistenti.

Da circa una settimana le piazze dell’Iran sono scenario di proteste. A motivare lo scontento è l’aumento del costo della vita e la repressione del regime. Tutto è cominciato il 28 dicembre, con uno sciopero dei commercianti a Teheran per la crisi economica. Alla manifestazione si sono aggiunti gli studenti universitari. Il 1° gennaio sono morte sei persone negli scontri tra manifestanti e polizia nelle città di Teheran e Lordegan. Un’immagine delle proteste è diventata virale: un uomo è seduto in mezzo alla strada cercando di bloccare il passo delle forze di sicurezza in moto. La fotografia è stata paragonata alla storica foto dell’uomo e al carrarmato di Piazza Tiananmen nel 1989. 🔗 Leggi su Formiche.net

