Prete accoltellato alla gola a Modena fermato un 29enne | incastrato dai filmati l'ha pedinato per 40 minuti

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Modena in relazione all’accoltellamento di don Rodrigo Grajales Gaviria. L’episodio, avvenuto il 30 dicembre in centro, ha causato ferite alla gola del sacerdote colombiano. L’arresto si basa su immagini di videosorveglianza che hanno permesso di identificare e pedinare il sospetto per circa 40 minuti prima dell’intervento. La vittima sarebbe stata scelta casualmente.

Un giovane di 29 anni è stato fermato ieri per il tentato omicidio di don Rodrigo Grajales Gaviria, il sacerdote 45enne colombiano accoltellato alla gola la mattina del 30 dicembre in centro a Modena: "Vittima scelta casualmente".

