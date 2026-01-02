Preso con 15 grammi di cocaina | il riesame annulla sequestro di soldi e cellulari

Il tribunale del riesame ha annullato il sequestro di denaro e cellulari disposto dopo il ritrovamento di 15 grammi di cocaina in due abitazioni di un 55enne di Canicattì. La decisione, presieduta da Giuseppe Melisenda Giambertoni, evidenzia come i giudici abbiano considerato infondate le misure restrittive in assenza di elementi sufficienti per collegare i beni al reato.

