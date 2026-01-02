Presi i rapinatori della tabaccheria | traditi dagli abiti

Due giovani bolognesi di 22 e 23 anni sono stati arrestati dopo aver rapinato una tabaccheria, lasciandosi tradire dai loro abiti. L'episodio, avvenuto con uno spintone alla titolare e il salto del bancone, si è concluso con un’indagine che ha portato al loro fermo quasi due mesi dopo. La rapina si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alla criminalità locale, evidenziando l'importanza di un’attenta analisi delle prove.

Uno spintone alla titolare, il salto del bancone e la fuga con l'incasso. La fuga di due giovani bolognesi di 23 e 22 anni è durata quasi due mesi. La Squadra mobile li ha rintracciati e arrestati con l'accusa di rapina aggravata. La rapinaDue soggetti con il volto travisato fanno irruzione in.

