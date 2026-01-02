Presepi artistici nei borghi e nelle valli

L’Appennino Modenese si distingue per la presenza di presepi artistici distribuiti in numerosi borghi e valli. Queste installazioni, realizzate spesso da appassionati locali, rappresentano vere e proprie opere d’arte e attirano numerosi visitatori durante il periodo natalizio. La varietà e la qualità delle rappresentazioni contribuiscono a rendere questa zona una delle mete più interessanti per gli amanti del presepe e delle tradizioni artigianali.

L' Appennino Modenese è ormai una unica 'valle dei presepi' grazie alle tante installazioni un po' in tutte le località, spesso vere opere d'arte di appassionati presepisti, visitatissime in questi giorni di festa. Oggi pomeriggio alle 15 visita guidata dell'Accademia Scoltenna al Presepe in pietra di Giancarlo Amidei nella frazione di Gruppo di Riolunato aperta tutto il mese. Ai tantissimi visitatori pare davvero che Gesù Bambino sia nato sul nostro Appennino, grazie all'abilità di Giancarlo che ha ricostruito la tipica vita e le abitazioni della nostra montagna in tempi non troppo lontani, con al centro la Natività.

