Presepe vivente di Tarquinia | tutto pronto per accogliere i Re Magi a dorso di cammello

Il presepe vivente di Tarquinia si prepara ad accogliere i visitatori per un evento tradizionale e coinvolgente. L’appuntamento, previsto per il 2 gennaio 2025, vedrà la rappresentazione delle scene natalizie con protagonisti e ambientazioni storiche. Tra le attrazioni principali, l’arrivo dei Re Magi a dorso di cammello, simbolo di un’atmosfera autentica e ricca di storia. Un’occasione per vivere un momento di cultura e tradizione nel rispetto delle modalità più genuine.

Tarquinia, 2 gennaio 2025 – Il presepe vivente di Tarquinia si appresta a vivere il suo momento più suggestivo e atteso. Come da tradizione, martedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, la rievocazione sarà aperta dall’ arrivo dei Re Magi a dorso di cammello, protagonisti di un corteo di grande impatto scenografico. La sfilata partirà alle 16.30 da piazza Cavour e attraverserà corso Vittorio Emanuele, via Giuseppe Garibaldi e via Lunga, per culminare con l’ingresso nel monastero di Santa Lucia delle Benedettine, uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di spiritualità della città. Complesso di altissimo valore storico, artistico e religioso, il monastero ospita la comunità delle Monache Benedettine del Santissimo Sacramento e rappresenta una cornice unica, generalmente non accessibile al pubblico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Presepe Vivente di Taverne a Nocera Superiore: tutto pronto per la I edizione Leggi anche: Natale a Sava di Baronissi: tutto pronto per l' XI edizione del Presepe Vivente Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Presepe vivente a Tarquinia; Presepe vivente a Tarquinia 2025, oggi la prima rappresentazione: cosa serve sapere; Torna il presepe vivente di Tarquinia, appuntamento il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026; Tarquinia, successo per il primo giorno del presepe vivente: Oltre 1600 visitatori | FOTO. Presepe vivente di Tarquinia: tutto pronto per accogliere i Re Magi a dorso di cammello - Il 6 gennaio la rievocazione accompagnerà i visitatori in un percorso immersivo tra scene di vita quotidiana, antichi mestieri e figuranti in costume ... ilfaroonline.it

Oggi il presepe vivente di Tarquinia - Il presepe vivente di Tarquinia si svolgerà il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026 con un percorso completamente rinnovato. terzobinario.it

La magia del presepe vivente di Tarquinia - Organizzato da 15 anni, il presepe vivente di Tarquinia, considerato come uno dei più suggestivi d’Italia, viene allestito nelle atmosfere suggestive offerte dai due quartieri più antichi del centro ... siviaggia.it

La 36a edizione del Presepe Vivente, al Convento dei Frati Minori Cappuccini. #AmministrazioneCarta #Melilli #Natale25 - facebook.com facebook

