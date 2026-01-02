Presentato l’opuscolo Roccasecca in Comune | progetti 2025 e obiettivi per il 2026
È stato presentato l’opuscolo “Roccasecca in Comune”, uno strumento informativo che illustra i principali progetti e obiettivi del Comune per il 2025 e il 2026. Ricco di fotografie esplicative, l’opuscolo offre ai cittadini una panoramica chiara e dettagliata delle iniziative in corso e future, contribuendo a favorire un dialogo trasparente tra amministrazione e comunità.
Una pubblicazione agile, ma al tempo stesso dettagliata, corredata da foto esplicative. Con un opuscolo informativo dal titolo “Roccasecca in Comune” l’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Sacco ha voluto raccontare ai cittadini le attività e i progetti più importanti del 2025 e al tempo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
