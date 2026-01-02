Presentato l’opuscolo Roccasecca in Comune | progetti 2025 e obiettivi per il 2026

È stato presentato l’opuscolo “Roccasecca in Comune”, uno strumento informativo che illustra i principali progetti e obiettivi del Comune per il 2025 e il 2026. Ricco di fotografie esplicative, l’opuscolo offre ai cittadini una panoramica chiara e dettagliata delle iniziative in corso e future, contribuendo a favorire un dialogo trasparente tra amministrazione e comunità.

