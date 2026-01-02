Prende crocifisso dal santuario e fugge su un’auto rubata causando raffica di incidenti | 55enne bloccato a Desenzano

Un uomo di 55 anni, di origine tedesca, è stato fermato a Desenzano del Garda dopo aver preso un crocifisso da un santuario e rubato un’auto. La fuga ha causato diversi incidenti lungo la strada, creando situazioni di pericolo. L’intera vicenda si è conclusa con il suo blocco da parte delle forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso.

Desenzano del Garda (Brescia), 2 gennaio 2025 – Un 55enne tedesco ha seminato il panico nel Bresciano, con una rocambolesca corsa a bordo di un’auto (rubata). L’uomo, un senza dimora, ha prima rubato il veicolo, poi ha causato diversi incidenti stradali. Non solo: ha anche sottratto un crocifisso dal Santuario di Madonna della Scoperta a Lonato del Garda (in provincia di Brescia). Gli schianti in sequenza contro le auto in sosta. Protagonista dell’ “epopea” poco gloriosa u n senza dimora tedesco con numerosi precedenti che è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato. L'uomo, 55 anni, è stato intercettato dagli agenti mentre viaggiava a bordo dell'auto rubata, già segnalata per essere stata coinvolta in più incidenti con veicoli in sosta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prende crocifisso dal santuario e fugge su un’auto rubata causando raffica di incidenti: 55enne bloccato a Desenzano Leggi anche: Inseguimento sulla FiPiLi, bloccato a Ponsacco e denunciato: era su un’auto rubata Leggi anche: Alla guida di un’auto rubata fugge all’alt dei carabinieri: raggiunto e denunciato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ruba crocifisso e poi scappa con un'auto rubata, arrestato clochard - Ruba un'auto, provoca diversi incidenti stradali e sottrae un crocifisso dal Santuario di Madonna della Scoperta a Lonato del Garda, poi tenta la fuga per le vie di Desenzano: un cittadino tedesco di ... ansa.it

CIMABUE (Firenze, c. 1240 – Pisa, 1302). Prima del 1288: il grande Crocifisso per Santa Croce (Firenze) Qui Cimabue fa una cosa “semplice” solo in apparenza: prende un tema che tutti conoscono e lo rende fisico, pesante, umano. Il Crocifisso di Santa Croc - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.