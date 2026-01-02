Preghiera della sera 2 Gennaio 2026 | Rendimi testimone della verità

La preghiera della sera del 2 gennaio 2026 invita a riflettere sulla verità. Recitarla questo venerdì aiuta a prendere coscienza delle azioni e delle scelte quotidiane, rafforzando il desiderio di vivere con sincerità e integrità. Un momento di calma e introspezione per chiudere la giornata con consapevolezza e serenità.

“Rendimi testimone della verità”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 2 Gennaio 2026: “Rendimi testimone della verità” Leggi anche: Preghiera della sera 31 Dicembre 2025: “Rendimi forte” Leggi anche: Preghiera della sera 20 Dicembre 2025: “Rendimi più docile” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il 30 dicembre al Maristella veglia di preghiera per la pace L'iniziativa, in vista della Giornata mondiale del 1° gennaio; Le celebrazioni di Natale presiedute dal Vescovo Oscar; In Cattedrale a Lodi la preghiera per la pace; Leone XIV: il mondo non si salva affilando le spade ma nel perdono, accogliendo tutti. Buonanotte spirituale 2 gennaio 2026: affidati a Dio - Scopri come affidarti a Dio nella buonanotte del 2 gennaio 2026. tuttoabruzzo.it

