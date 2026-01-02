Preghiera del mattino del 2 Gennaio 2026 | Purificami da ogni superbia

In occasione del Venerdì, dedicato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, proponiamo una preghiera del mattino per il 2 gennaio 2026. La richiesta di purificazione dalla superbia ci aiuta a iniziare la giornata con umiltà e sincerità, offrendo al Signore il nostro cuore e le nostre azioni. Un momento di riflessione semplice e sincero, per affrontare con fede e serenità le ore a venire.

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta.

Preghiera del mattino - 2 gennaio 2026

