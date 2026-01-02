Poste aggiorna condizioni uso Spid | a pagamento dal primo gennaio 2026

Poste Italiane ha annunciato un aggiornamento delle condizioni di utilizzo del servizio Spid, valido a partire dal 1° gennaio 2026. Dal prossimo anno, l'accesso ai servizi Spid per chi ha un'identità digitale attiva da oltre un anno sarà soggetto a un costo annuale. Si tratta di una modifica che riguarda gli utenti già in possesso di un’identità digitale attiva e che entrerà in vigore a partire dall’inizio del 2026.

Roma, 2 gen. (askanews) – Poste aggiorna le condizioni di utilizzo del proprio servizio Spid. Da ieri, primo gennaio, la funzionalità di accesso ai servizi che espongono il logo Spid "prevede il pagamento di un corrispettivo annuale per i clienti che hanno l'identità digitale attiva da più di un anno. Il servizio – si legge sul sito di Poste – rimane gratuito per: minorenni, cittadini con almeno 75 anni di età, residenti all'estero. titolari di Spid a uso professionale". Il servizio prevede il pagamento di un corrispettivo annuale di 6 euro, Iva inclusa, a partire dalla scadenza del primo anno dall'attivazione dell'identità digitale, fatta salva la facoltà di recesso senza oneri.

Lo Spid di Poste diventa a pagamento, 6 euro dal secondo anno - E' quanto viene comunicato sul sito PosteId dove compare la comunicazione di "modifica unilaterale delle Condizioni di Servizi ... msn.com

