Post-pandemia e rabbia giovanile | numeri in crescita
Dopo la pandemia, si osserva un aumento della violenza minorile nella provincia, con 595 giovani coinvolti nel 2024, rispetto ai 499 dell’anno precedente. Questo incremento del 19,2% evidenzia una tendenza in crescita che richiede attenzione e interventi mirati per affrontare le cause e promuovere un ambiente più sicuro per i giovani.
La violenza minorile in provincia registra un incremento significativo: 595 denunciati, arrestati o segnalati alla Procura dei minorenni, contro i 499 del 2024, pari a +19,2%. Un aumento che non si limita ai numeri, ma investe la qualità dei reati: più precoci, più aggressivi, più sofisticati.I. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Post-pandemia e rabbia giovanile: numeri in crescita - Secondo i dati dei Carabinieri, la violenza minorile in provincia di Padova mostra numeri in crescita: reati contro la persona +69%, droga +30%, furti in leggero calo. padovaoggi.it
