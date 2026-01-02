Posidonia sul lungomare di Bari | dal 7 al 9 gennaio l' intervento per la rimozione

Dal 7 al 9 gennaio, l'Amiu Puglia interviene sul lungomare di Bari, nell’area del molo San Nicola, per rimuovere la posidonia accumulata. L’intervento mira a mantenere l’area pulita e accessibile, favorendo la tutela dell’ambiente marino e la fruibilità del tratto costiero. Questa operazione rientra nelle attività di gestione ordinaria e tutela del patrimonio naturale della zona.

Bari, cumuli di posidonia nell’area del molo San Nicola: saranno rimossi dal 7 al 9 gennaio - L'articolo Bari, cumuli di posidonia nell’area del molo San Nicola: saranno rimossi dal 7 al 9 gennaio proviene da Quinto Potere. msn.com

