Posidonia sul lungomare di Bari | dal 7 al 9 gennaio l' intervento per la rimozione
Dal 7 al 9 gennaio, l'Amiu Puglia interviene sul lungomare di Bari, nell’area del molo San Nicola, per rimuovere la posidonia accumulata. L’intervento mira a mantenere l’area pulita e accessibile, favorendo la tutela dell’ambiente marino e la fruibilità del tratto costiero. Questa operazione rientra nelle attività di gestione ordinaria e tutela del patrimonio naturale della zona.
L'Amiu Puglia effettuerà la pulizia nell'area del molo San Nicola, sul lungomare di Bari, attualmente invaso dalla posidonia. Un intervento necessario poiché su quel tratto di costa si accumula periodicamente la vegetazione della specie marina, importante per l'ecosistema acquatico. Tra le. 🔗 Leggi su Baritoday.it
