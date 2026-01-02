Portonovo, un bagno gelato.

A Portonovo, alcuni coraggiosi hanno deciso di affrontare il freddo intenso già prima di mezzogiorno, con temperature che si aggiravano tra i quattro e i cinque gradi. Nonostante il clima rigido, sono stati portati a termine alcuni bagni, dimostrando una particolare determinazione. Questa scelta testimonia la volontà di vivere momenti singolari anche nelle condizioni più fredde, tra il mare e il clima invernale.

Qualcuno ha sfidato il clima rigido già prima di mezzogiorno, con la temperatura esterna che oscillava tra quattro e cinque gradi centigradi. Temerari veri. Poi, quando ci si è fatti forza, tra sorrisi, risate e tanto coraggio, giù: nelle acque della Baia. Giusto il tempo di tre sbracciate (di numero). Prima di tornare a riva e riscaldarsi. Tutto il gruppone, invece, come da tradizione ventennale intorno alle 12.30. La foto di gruppo con cappelli di Natale e costumi a tema, la rincorsa e. splash. Anche quest'anno, il 31 dicembre a Portonovo, non è mancato il bagno collettivo per salutare il 2025 e darà il benvenuto al 2026, che sarebbe entrato nelle ore successive.

