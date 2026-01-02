Porto tanti dubbi sull’autoconcessione

Il gruppo Svolta Per l’Argentario ha commentato le recenti dichiarazioni del sindaco Arturo Cerulli riguardo al porto di Porto Ercole, sollevando dubbi sulla legittimità e sulle modalità dell’autoconcessione. La questione, ancora aperta, riguarda le modalità di gestione e i costi associati, suscitando attenzione tra i cittadini e le istituzioni locali.

MONTE ARGENTARIO "Andremo avanti comunque. Ma come, con quale legge e a spese di chi?". Il gruppo Svolta Per l’Argentario interviene sulle ultime dichiarazioni del sindaco Arturo Cerulli in merito al porto di Porto Ercole. "Nel racconto celebrativo del 2026 come ’anno delle grandi opere’ – dice il capogruppo Marco Nieto (foto) – il capitolo porti viene liquidato in poche righe. Eppure è proprio lì che si concentra uno dei nodi più delicati e irrisolti dell’azione amministrativa: l’ autoconcessione. Una parola che pesa, e che continua a sollevare più interrogativi che certezze. La frase pronunciata dal sindaco suona come una rassicurazione, ma rischia di produrre l’effetto opposto: "Il bando di gara è partito ma, se non dovesse andare avanti l’autoconcessione, siamo pronti a partire comunque". 🔗 Leggi su Lanazione.it

