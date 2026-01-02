Portanova lettera d’amore ai tifosi | Se oggi riesco a combattere è grazie a voi

Manolo Portanova ha scritto una lettera aperta ai tifosi della Reggiana, esprimendo gratitudine e riconoscenza. Nel messaggio, il calciatore sottolinea come il supporto dei tifosi gli abbia dato la forza di affrontare le sfide recenti. Questa comunicazione rappresenta un momento di vicinanza tra il giocatore e i sostenitori, segnando l’inizio del 2026 per la squadra con un messaggio di unità e passione condivisa.

Il 2026 della Reggiana è iniziato con un’accorata lettera aperta di Manolo Portanova a tutti i tifosi granata. Il calciatore - che anche nell’ultima partita con la Sampdoria ha indossato la fascia di capitano - ha di fatto voluto ringraziare tutta la comunità per la comprensione e l’affetto dimostrati in questi anni. "Popolo granata. Famiglia mia - le prime parole del calciatore - Il mio percorso continua, la mia battaglia continua, il processo è ancora in corso e ogni giorno porto sulle spalle un peso grande. ma lo faccio con la testa alta e con il cuore pieno, perché so che dietro di me ci siete voi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

