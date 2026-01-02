Porlezza sfonda la vetrata di un ristorante ed entra a rubare vino | arrestata

Una donna è stata arrestata a Porlezza dopo aver danneggiato la vetrata di un ristorante e sottratto bottiglie di vino e alcolici. L’episodio si è verificato in via Ceresio, presso il ristorante Replay, dove l’autrice ha utilizzato un pezzo di cemento per entrare nel locale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo.

Porlezza (Como), 2 gennaio 2026 – Con un pezzo di cemento, ha spaccato la vetrata posteriore del ristorante Replay di Porlezza, in via Ceresio, per poi entrare a rubare bottiglie di alcolici. Ad accorgersi che nel locale c'era qualcuno, stanotte verso la 1.30, è stato il cuoco, che si è fermato, ha sorpreso la donna e ha chiamato i carabinieri. Che hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto una colombiana di 28 anni senza fissa dimora, domiciliata a Carlazzo. Trattenuta per il resto della notte in camera di sicurezza, questa mattina è stata portata a Como, dove ha patteggiato un anno di reclusione, con pena sospesa, al termine del processo per direttissimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Porlezza, sfonda la vetrata di un ristorante ed entra a rubare vino: arrestata Leggi anche: Porlezza, tenta di rubare alcolici in un ristorante: 28enne arrestata nella notte grazie a un dipendente Leggi anche: Inciampa e sfonda la vetrata di Sironi: disavventura per un assessore sardo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Porlezza, sfonda la vetrata di un ristorante ed entra a rubare vino: arrestata - La donna, una colombiana di 28 anni, è stata sorpresa dal cuoco del locale, che ha subito chiamato i carabinieri ... ilgiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.