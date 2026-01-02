Ponte dell' Epifania al Puccini due spettacoli per grandi e piccoli

Il Teatro Puccini di Firenze ospita due spettacoli durante il ponte dell'Epifania, pensati per un pubblico di tutte le età. L'evento offre un'occasione per trascorrere momenti di cultura e intrattenimento, con appuntamenti dedicati sia ai bambini che agli adulti. Un'opportunità semplice e piacevole per vivere la tradizione e l'arte teatrale nel cuore della città.

