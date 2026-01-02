Ponte dell' Epifania al Puccini due spettacoli per grandi e piccoli

Il Teatro Puccini di Firenze ospita due spettacoli durante il ponte dell'Epifania, pensati per un pubblico di tutte le età. L'evento offre un'occasione per trascorrere momenti di cultura e intrattenimento, con appuntamenti dedicati sia ai bambini che agli adulti. Un'opportunità semplice e piacevole per vivere la tradizione e l'arte teatrale nel cuore della città.

Firenze, 2 gennaio 2026 – Per il ponte dell'Epifania al Teatro Puccini di Firenze arrivano due spettacoli per grandi e piccoli. Il 4 gennaio, alle ore 16.45, va in scena "Giovannin senza paura" con i Pupi di Stac, che portano in scena un classico della tradizione popolare. Una fiaba di coraggio e ironia raccontata attraverso l'arte inconfondibile dei burattini. Il 6 genanio, alle ore 16.45, il professor Bustric festeggia la Befana a teatro con il suo magico circo delle pulci. Uno spettacolo tra illusionismo e gioco, dove l’infinitamente piccolo diventa grande meraviglia per il pubblico di ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

