Ponte dell' Epifania al Puccini due spettacoli per grandi e piccoli
Il Teatro Puccini di Firenze ospita due spettacoli durante il ponte dell'Epifania, pensati per un pubblico di tutte le età. L'evento offre un'occasione per trascorrere momenti di cultura e intrattenimento, con appuntamenti dedicati sia ai bambini che agli adulti. Un'opportunità semplice e piacevole per vivere la tradizione e l'arte teatrale nel cuore della città.
Firenze, 2 gennaio 2026 – Per il ponte dell'Epifania al Teatro Puccini di Firenze arrivano due spettacoli per grandi e piccoli. Il 4 gennaio, alle ore 16.45, va in scena "Giovannin senza paura" con i Pupi di Stac, che portano in scena un classico della tradizione popolare. Una fiaba di coraggio e ironia raccontata attraverso l'arte inconfondibile dei burattini. Il 6 genanio, alle ore 16.45, il professor Bustric festeggia la Befana a teatro con il suo magico circo delle pulci. Uno spettacolo tra illusionismo e gioco, dove l’infinitamente piccolo diventa grande meraviglia per il pubblico di ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Dicembre al Teatro Celebrazioni: un mese imperdibile con grandi nomi della prosa, show per i più piccoli, spettacoli che fondono comicità e riflessione, e l’attesissimo Gran Gala di Capodanno
Leggi anche: Da Jonathan Canini a Giobbe Covatta: il programma degli spettacoli di dicembre al Teatro Puccini
Abano Street Christmas: eventi da Capodanno all'Epifania dal 31 dicembre al 6 gennaio 2026.
Ponte dell'Epifania al Puccini, due spettacoli per grandi e piccoli - Firenze, 2 gennaio 2026 – Per il ponte dell'Epifania al Teatro Puccini di Firenze arrivano due spettacoli per grandi e piccoli. lanazione.it
Tutti gli eventi del ponte dell’Epifania - facebook.com facebook
Cultura, musica e outdoor: a Limone tanti eventi e proposte per il ponte dell'Epifania x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.