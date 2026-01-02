Polizia locale del Mugello un unico maxidistretto per sette comuni

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni del Mugello ha approvato, nella seduta del 30 dicembre, il progetto gestionale per la polizia locale. Questa iniziativa coinvolge sette comuni del territorio e mira a ottimizzare i servizi di sicurezza e tutela civile, creando un unico massimo distretto di polizia locale. La proposta si inserisce nell’obiettivo di migliorare l’efficienza e la collaborazione tra le amministrazioni comunali del Mugello.

MUGELLO – Il Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello nella seduta del 30 dicembre scorso ha dato il via libera al progetto gestionale per la polizia locale. Il servizio svolto in forma associata a partire dal 2012 con un primo nucleo di tre comuni ed estesosi gradualmente fino a comprenderne 7 dal 2016, ora assume un volto nuovo. Un riassetto organizzativo che unifica tutti i distretti comunali esistenti con un unico maxi-distretto territoriale dell'estensione di 862,48 chilometri quadrati e oltre 59mila abitanti (dati al 2024). Un'area tra i comuni mugellani di Barberino, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e S.

