Polizia controlli a tappeto nel territorio

Nel corso delle festività di fine e inizio anno, la Polizia di Arezzo ha intensificato i controlli sul territorio attraverso servizi mirati della Squadra Volante. Le operazioni, svolte con costanza e professionalità, mirano a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative. Questi interventi rappresentano un impegno continuo per presidiare la città e prevenire comportamenti illeciti, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro per i cittadini.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – Continuano senza sosta gli incisivi servizi di controllo del territorio effettuati dagli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Arezzo nelle giornate di fine e inizio anno. Il pomeriggio di mercoledì 31 è stato tratto in arresto un uomo resosi responsabile di una rapina impropria all'interno di un centro commerciale, mentre nella serata di ieri è stato arrestato un soggetto resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre sono state denunciate cinque persone per vari reati. Sono state 433 le persone sottoposte a controllo e oltre 100 i veicoli verificati dagli Agenti della Squadra Volante.

