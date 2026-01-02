Podismo | ottima prestazione della 18enne della corradini settimo posto per sara nestola Sofia Ferrari ottava nella gara della Battocletti | Sono strafelice

Nella 51ª edizione della BoClassic di Bolzano, tre atlete della Corradini di Reggio Emilia hanno conquistato la top ten. L’18enne Sofia Ferrari si è mostrata in ottima forma, mentre Sara Nestola ha terminato in settima posizione. La gara, che si svolge l’ultimo giorno dell’anno, si conferma come un importante appuntamento nel panorama podistico internazionale, offrendo agli atleti locali una valida occasione di confronto e crescita.

Tre atleti reggiani, tutti della Corradini, e tre nella top ten della 51ª BoClassic, la corsa podistica internazionale che si tiene a Bolzano l'ultimo giorno dell'anno. Tra le ragazze, infatti, Sara Nestola (foto) è giunta settima davanti a Sofia Ferrari; tra i maschi un febbricitante Giuseppe Gravante è voluto partire lo stesso, piazzandosi decimo in 29'30'' nella gara di km 10 vinta dall'etiope Yomif Kejelcha in 27'42''. Ma torniamo alla gara femminile di 5 chilometri costruita per Nadia Battocletti; è partita davanti a 3'24'' al chilometro, per lei andatura turistica. salutando gli amici sul percorso.

