Podismo a San Giovanni Capodanno di Corsa Pastorini batte anche il gelo

La 49ª edizione del Capodanno di Corsa a San Giovanni si è svolta sotto condizioni climatiche rigide, con temperature percepite molto basse. Nonostante il gelo, i partecipanti hanno affrontato la gara con determinazione, dimostrando impegno e resistenza. La corsa si conferma un appuntamento tradizionale e importante per la comunità locale, anche in condizioni atmosferiche avverse.

SAN GIOVANNI Condizioni climatiche proibitive hanno caratterizzato la 49esima edizione del Capodanno di Corsa con una temperatura massima percepita attorno ai new gradi, che ha inciso in modo significativo sull’andamento tecnico e sui riscontri cronometrici. Nonostante il freddo intenso, la manifestazione ha fatto registrare un’ottima partecipazione, con circa 300 atleti al via sulla distanza di circa 13 km, tra gara competitiva e non competitiva. La gara era valida anche come prima prova del 34° Grand Prix. La prova maschile si è sviluppata su ritmi elevati fin dalle prime battute. Dopo il primo giro breve si portava al comando un drappello di cinque atleti composto da Michele Pastorini, Donal Coakley, Samuele Oskar Cassi, Alessandro Tartaglini e Luca Boinega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Podismo a San Giovanni. Capodanno di Corsa, Pastorini batte anche il gelo Leggi anche: Podismo: Capodanno di Corsa. è tutto pronto. San Giovanni si prepara al grande evento Leggi anche: San Giovanni Valdarno apre il 2026 tra Capodanno di Corsa e Capodanno in Musica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Oltre 300 partenti al 49° capodanno di corsa; “Capodanno di corsa”, giovedì alle 10 il via alle quarantanovesima edizione; Calendario Toscana Gennaio 2026; San Giovanni Valdarno (AR) – 49^ Capodanno di Corsa: nel gelo vincono Pastorini e Tamburi. Podismo a San Giovanni. Capodanno di Corsa, Pastorini batte anche il gelo - SAN GIOVANNICondizioni climatiche proibitive hanno caratterizzato la 49esima edizione del Capodanno di Corsa con una temperatura massima percepita attorno ai new gradi, che ha inciso in modo significa ... sport.quotidiano.net

Oltre 300 partenti al 49° capodanno di corsa - Con il primo Gennaio è tornato anche il classico Capodanno di corsa a San Giovanni Valdarno arrivato alla 49^ edizione. teletruria.it

Podismo – Successo per la Sgambata di Capodanno 2026 - Sveglia di buon’ora per numerosi podisti e camminatori che questa mattina, incuranti di nebbia e freddo, si sono ritrovati nello spiazzo antistante lo stadio comunale “Censin Bosia” di Asti per partec ... gazzettadasti.it

Giovedì 1 gennaio 2026 a San Giovanni Valdarno (AR), Piazza Cavour, si corre la 49ª edizione del Capodanno di Corsa, storica gara organizzata da U.N.V.S. Sezione Ezio Bianchi e Atletica Sangiovannese. 13,4 km competitiva valida per Gran Prix 2026 Arez - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.