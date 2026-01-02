Tra le numerose esclusive della PS4, una in particolare è passata inosservata, nonostante la sua originalità e originalità. Se fosse stata rilasciata nel 2025, probabilmente sarebbe considerata un titolo cult. Questa situazione evidenzia come l’abbondanza possa far sottovalutare opere meritevoli, contribuendo anche alla mancanza di varietà nelle scelte attuali di PlayStation.

Quando c’è troppa abbondanza si rischia di sottovalutare opere che meriterebbero maggiore attenzione: questo è il caso dell’esclusiva PS4 più originale e “weird” del catalogo che all’epoca della sua uscita è stata completamente ignorata dai giocatori, gli stessi che oggi si lamentano per la mancanza di coraggio e varietà nella lineup di PS5. Sono anni che Sony è sotto accusa per una gestione poco lungimirante e coraggiosa della sua lineup. Dopo il successo di PS4, figlio di una politica di programmazione coraggiosa, volta a premiare l’originalità e la libertà creativa dei team interni, l’azienda nipponica ha puntato sui sequel sicuri come Horizon, God of War e Spider Man, e cercato di espandersi nel mercato dei live service (con pessimi risultati). 🔗 Leggi su Esports247.it

Playstation 4, l'esclusiva più originale è stata ignorata: se fosse uscita nel 2025 sarebbe celebrata come un gioco cult

