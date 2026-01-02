Più lavori e fondi alle famiglie il Pd sbaglia

Il sindaco risponde alle critiche del Pd, definendole un attacco infondato e un atto di irresponsabilità politica. La discussione riguarda il bilancio della gestione comunale e la ripartizione delle risorse, con particolare attenzione alle politiche di sostegno alle famiglie. È importante analizzare con attenzione i fatti e i dati per comprendere le reali implicazioni di queste affermazioni e il percorso amministrativo intrapreso.

