Più lavori e fondi alle famiglie il Pd sbaglia
Il sindaco risponde alle critiche del Pd, definendole un attacco infondato e un atto di irresponsabilità politica. La discussione riguarda il bilancio della gestione comunale e la ripartizione delle risorse, con particolare attenzione alle politiche di sostegno alle famiglie. È importante analizzare con attenzione i fatti e i dati per comprendere le reali implicazioni di queste affermazioni e il percorso amministrativo intrapreso.
"Un attacco infondato e un atto di grave irresponsabilità politica nei confronti della città". Il sindaco risponde al Pd, che lo ha stroncato nel tracciare un bilancio della sua gestione. E difende la sua amministrazione: "Negli ultimi cinque anni sono stati investiti oltre 12 milioni di euro nel rifacimento delle strade, sono state rafforzate le politiche sociali ed è stata ridotta la pressione fiscale". Elenca "l’addizionale Irpef scesa allo 0,72 per cento, la riduzione dei buoni pasto e le rette degli asili nido sono tra le più basse della regione, nonostante l’aumento dei costi di gestione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
