Piscina pronta per il Trofeo della Befana | si sfidano 700 giovani nuotatori da tutt' Italia

Mentre la Befana si prepara a riempire le calze, la Piscina Comunale di Forlì si appresta ad accogliere un'invasione ben più spettacolare: oltre 700 giovani nuotatori provenienti da una trentina di società da tutta Italia, 2500 prove da svolgere. Il 5 e 6 gennaio 2026 andrà infatti in scena la. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Forlì capitale del nuoto giovanile: il 5 e 6 gennaio torna il Trofeo della Befana.

