Pioggia di decreti a fine anno in Sicilia | c’è la proroga per i comandati

A fine anno in Sicilia sono stati adottati diversi decreti, tra cui una proroga di tre mesi per i comandati presso l’assessorato alla Sanità. La misura conferma che questi professionisti non torneranno alle Asp o agli ospedali di provenienza, come inizialmente ipotizzato. La decisione rappresenta un aggiornamento importante nel contesto delle politiche sanitarie regionali, con possibili riflessi sulla gestione del personale e sulle modalità di organizzazione delle strutture.

Alla fine la proroga è arrivata, anche se al momento è limitata a tre mesi. In ogni caso i comandati presso l’assessorato alla Sanità non torneranno alle Asp e agli ospedali di provenienza, come ipotizzato qualche settimana fa durante un infuocato dibattito all’Ars. Con un decreto firmato il 31 dicembre, lo stesso giorno della scadenza degli incarichi, sono stati prorogati i contratti dei dirigenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

